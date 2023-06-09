加拿大野火造成大量浓烟 美国体育活动被迫延期

（法新社华盛顿8日电） 加拿大野火造成的大量浓烟飘到美国，让当地许多体育活动受到影响，原定10日举行的「贝尔蒙特赛马」也跟着喊停。

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随着美国东岸发布空污警报，纽约贝尔蒙特公园（Belmont Park）赛马比赛今天率先喊停；美国职棒大联盟MLB华盛顿国民也由于「空气品质不佳」，将他们对亚利桑那响尾蛇的比赛延到6月22日。

纽约州州长侯可（Kathy Hochul）警告，若空气品质有碍健康，贝尔蒙特赛马（Belmont Stakes）将会取消。

侯可说：「我们希望比赛能够继续，但无法保证天候会如何，所以我唯一肯定的是要等到最后一刻才做出决定。」她表示，已订出「强化措施」来保护马匹、骑师和观众。

若贝尔蒙特公园的空污指数超过200，就是非常不健康的等级，将取消贝尔蒙特赛马活动；若空污指数在150到200之间，马匹须经赛前兽医检测，获核可才能参赛。

MLB纽约洋基昨天的比赛因雾霾严重而延后，当天洋基球场的空污指数高达335，处于危险程度。洋基改在今天与芝加哥白袜进行双重赛。

纽约赛马协会（New York Racing Association, NYRA）取消晨练后，也暂缓今天在贝尔蒙特公园的比赛。

赛事预定明天恢复举行，但因为纽约被厚厚的橘色烟雾笼罩，仍有安全疑虑。

由于空气品质堪虑，职业美式足球联盟NFL被迫调整休赛期间的训练计画，纽约巨人（New York Giants）就取消了室内场馆训练，理由是不值得为了训练而冒险。

纽约喷射机（New York Jets）、巴尔的摩乌鸦（Baltimore Ravens）、费城老鹰（Philadelphia Eagles）、华盛顿指挥官（Washington Commanders）等队，全都将今天的训练改在室内进行。

MLB、美国女子职篮WNBA、美国女子足球联赛（National Women's Soccer League）昨天赛程都受到干扰。

基于空污，MLB将昨天底特律老虎对上费城费城人的比赛延期。

即便是室内比赛，WNBA纽约自由人（New York Liberty）在布鲁克林主场迎战明尼苏达山猫（Minnesota Lynx）的比赛也延后。

© 2023 AFP