梅西狂潮来了 迈阿密国际队IG粉丝数暴增逾5倍

（法新社迈阿密9日电） 阿根廷足球巨星梅西将转战美国职业足球大联盟MLS迈阿密国际队，虽然合约尚未签订，但球迷对梅西转会已产生浓厚兴趣，迈阿密国际队的社群媒体Instagram粉丝数已暴增逾5倍。

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梅西（Lionel Messi）7日透露将转战迈阿密国际队（Inter Miami CF）后，这支球队的IG粉丝追踪数迄今已暴增超过5倍。

迈阿密国际队IG帐号7日早上约有90万粉丝，这项数据早已在梅西可能到来的传闻中增长。

梅西转会消息传出后不到24小时，粉丝数一路飙升到570万，目前更是有600多万粉丝追踪。

这个数字是职业美式足球联盟NFL超级杯冠军堪萨斯酋长队（Kansas City Chiefs）的2倍多，甚至超过达拉斯牛仔队（Dallas Cowboys）的450万粉丝数。

事实上，迈阿密国际队的IG粉丝比职业美式足球联盟、美国职棒大联盟MLB和北美职业冰球联盟NHL的任何一支球队都还多，并高于75%以上的美国职篮NBA球队。

梅西转战迈阿密国际队的消息，也大大影响美国职业足球大联盟比赛的门票市场。

迈阿密国际队主场比赛的门票平均购买价格从31美元暴增到152美元，而客场比赛的平均购买价格从94美元上扬到207美元。

迈阿密国际队8月20日对上夏洛特足球俱乐部队（Charlotte FC）的比赛，门票平均售价从18美元飙升到169美元。

这些数据肯定会使美国职业足球大联盟各球队考虑，把梅西参加的比赛转移到更大型的体育场举行。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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