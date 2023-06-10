研究：前职业足球员罹失智症机率远高于一般人

（法新社伦敦10日电） 英国的英格兰足球总会和职业足球员协会（Professional Footballers' Association, PFA）委托的研究发现，职业足球员退休后诊断出罹患失智症的机率，几乎是一般人的3.5倍。

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这项由英国诺丁罕大学（University of Nottingham）进行的研究得出的结果，支持先前研究显示前足球员可能有较高机率罹患神经认知疾病的发现。

新报告指称，研究调查的退休职业足球员当中，有2.8%的人通报经医学诊断出罹患失智症或其他神经认知疾病，相较一般人口当中仅0.9%罹患这类疾病。

英格兰足球总会（English Football Association, FA）医疗长考伊（Charlotte Cowie）表示：「这项『英国退休足球员脚和踝关节退化性关节炎和认知障碍研究』（The FOCUS study）是和参与研究的特定一群前职业足球员合作，能够检视他们的脑部健康情况。研究结果支持先前『足球运动对终身健康与失智风险研究』（The FIELD study）结论，也就是前职业足球员罹患神经认知疾病的风险比一般人高。」

考伊坦言：「这是我们这项运动一块极度棘手领域。但我们承诺会与我们的利害关系人共同合作，来透过进一步的医学和专家分析协助我们增加这方面的知识。」

英格兰足球总会过去不断遭倡议人士批评未采取充分行动，来援助现正承受神经认知疾病之苦的前球员。

英格兰足球总会则表示，他们已开始实施「领先业界」的脑震荡指导方针，包括限制头锤练习及禁止12岁以下球员不必要的头锤。

自从美国职业美式足球联盟NFL在2015年以10亿美元（约新台币307亿元）与数千名出现神经疾病的前球员达成诉讼和解后，运动界对于脑震荡风险的认知已逐渐提高，世界各地包括足球、橄榄球和板球等运动的球队联盟和球员工会，纷纷加强各自的脑震荡规范。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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