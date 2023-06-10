肯亚中长跑好手再写新猷 7天内两度缔造世界纪录

（法新社巴黎9日电） 肯亚中长跑好手基皮耶贡在钻石联赛巴黎站打破女子5000公尺世界纪录，7天内两度缔造新的世界纪录。

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29岁的基皮耶贡（Faith Kipyegon）今天在钻石联赛（Diamond League）巴黎站击败衣索比亚世界纪录保持人吉迪（Letesenbet Gidey）拿下金牌，成绩打破女子5000公尺的世界纪录。

基皮耶贡在终点前约700公尺处超越吉迪，最后以14分5秒20压线。当基皮耶贡看到自己的成绩后，她难以置信地用双手��住脸，然后高兴地倒在地上，并获得吉迪的拥抱。

主攻1500公尺、拿过两面奥运金牌并曾于世锦赛夺金的基皮耶贡，从未想过自己可以在5000公尺打破世界纪录。

基皮耶贡说：「我不知道自己是怎么做到的。我只是尽量保持轻松并享受比赛。我只是参加比赛，然后一切随缘。当我发现创下世界纪录后，真的感到非常讶异。」

在此之前的世界纪录，是吉迪2020年10月7日在瓦伦西亚缔造的14分6秒62。

已经育有一女的基皮耶贡说：「我只是竭尽所能，只想提升个人最佳成绩，改写世界纪录不在计画当中。我只是追着吉迪跑，她是位了不起的女性。这真的太棒了。」

「我不知道接下来会怎么样，得先和教练等人谈过。我现在很开心，也非常激动，不知道该说什么好。如果我的身体健康，一切都是有可能的。」

基皮耶贡和吉迪在跑了3000公尺后从集团中脱颖而出，吉迪希望刷新自己保持的世界纪录，在最后的直道往前冲刺，但终究追不上基皮耶贡。

对成为首位缔造5000公尺世界纪录的肯亚人基皮耶贡来说，这是神奇的一周。

基皮耶贡2日在钻石联赛佛罗伦斯站，以3分49秒11打破衣索比亚女将狄芭巴（Genzebe Dibaba）2015年创下的3分50秒07女子1500公尺世界纪录。

© 2023 AFP