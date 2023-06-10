艾卡拉兹抽筋仍奋战到最后一刻 乔科维奇表达敬意

（法新社巴黎9日电） 塞尔维亚男网名将乔科维奇今天在法网4强赛击败抽筋却奋战到底的西班牙新星艾卡拉兹，他在赛后对艾卡拉兹的拚战精神表达敬意。

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36岁的乔科维奇（Novak Djokovic）在法国网球公开赛4强战再下一城，以6比3、5比7、6比1、6比1挥落目前世界排名高居第一的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），成为93年来打进法网决赛最年长的球员，也因此有机会争取个人法网第3冠，及写下纪录的生涯第23座大满贯冠军。

今天这场对决，前两盘两人各拿一盘战成平手，剧情在第3盘出现戏剧化发展。乔科维奇扳成1比1平手时，比乔科维奇小16岁的艾卡拉兹突然抓着右腿停了下来。

艾卡拉兹换场前因为抽筋希望在场边接受治疗但未获同意，这让他丢了下一个发球局。

随着对艾卡拉兹的嘘声与嘲笑声四起，第45次打进大满贯4强的乔科维奇连扫5局，在盘数上以2比1领先。

艾卡拉兹随后以上洗手间为由离开球场5分钟，但他的身体显然无法正常发挥，在最后11局中丢了10局，这等于是为乔科维奇开了扇大门，让他轻松挺进生涯第34次大满贯决赛。

2016年、2021年在法网两度夺冠的乔科维奇说：「艾卡拉兹的运气不好，因为球员在场上最不想遇到的就是抽筋。我替他感到心疼，希望他能尽快康复并回到球场。」

乔科维奇说：「我尊敬他要拚到最后的心，我在网前告诉他，他还很年轻，他会在法网打赢很多比赛。」

乔科维奇补充道：「他是第二盘表现较好的一方，我知道我必须打得更具侵略性，才能跟上他的强度并超越他。」

乔科维奇接下来将于明天的冠军赛迎战2022年的法网亚军挪威好手路德（Casper Ruud），届时他将有机会成为在4个大满贯赛事都至少拿过3冠的史上第一人。

© 2023 AFP