高登轰27分布朗扮板凳暴徒 金块夺队史首冠希望浓

（法新社迈阿密9日电） 3节打完领先达两位数的金块，今天差点于末节翻船，在布朗单节砍下11分的情况下，浇熄热火反扑气焰，加上另名奇兵高登攻下27分，终场108比95赢球，在总冠军赛3比1听牌，抢下队史首冠希望浓厚。

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美国职篮NBA丹佛金块在总冠军赛前3战以2比1领先迈阿密热火，今天在客场打系列赛第4战。

两队这场比赛首节得分都不高，热火在劳瑞（Kyle Lowry）自己将球带到前场急停跳投砍进三分弹扳平，约基奇（Nikola Jokic）随后两罚俱中让金块要回领先，但巴特勒（Jimmy Butler）飙进一记压哨三分球帮热火首节21比20领先。

第2节战况依旧胶着，两队最多仅差9分，热火靠劳瑞进球和阿德巴约（Bam Adebayo）灌篮将落后缩小到4分，不过金块高登（Aaron Gordon）第2节砍进15分，约基奇也进帐10分联手带领，中场以55比51超前。

下半场开打后，莫瑞（Jamal Murray）空手切入接获高登一箭穿心妙传，篮下放进两分帮金块将领先拉开到两位数。热火虽靠洛夫（Kevin Love）连进两记三分球一度将落后缩小到6分，但金块高登先是第一时间灌篮得手，接着再砍进一记三分球，打完第3节金块86比73将领先扩大到13分。

第4节热火在巴特勒完成一次「3分打」后，打出8比0开局将落后缩小到剩5分，金块靠莫瑞三分弹止血，并在布朗（Bruce Brown）连拿3分后再把领先拉开到两位数。

热火虽曾靠罗宾森（Duncan Robinson）进球再将差距缩小到个位数，但布朗跳出远投近切独得8分，金块把领先扩大到17分底定战局，最终以13分之差赢球。

今年是金块队史首度打进NBA总冠军赛，今天获胜后系列赛3比1听牌，接下来将于台湾时间13日回主场打系列赛第5战，最快可于当天封王。

金块的高登此役包括三分球4投3中在内，15次出手命中11球，攻下全场最高27分，约基奇23分、12篮板双十演出，莫瑞攻下15分送出12次助攻。从板凳出发的布朗贡献21分。

金块第3战时靠篮板球58比33、禁区得分60比34完胜热火，当天整场三分球虽18投5中仍无伤大雅；今晚热火虽加固禁区，46个篮板球比金块还多2个，但金块改靠28投14中的三分弹雨，轰垮三分球仅25投8中的热火。

热火全队6人得分达两位数，巴特勒攻下全队最高25分，阿德巴约20分、11篮板。

© 2023 AFP