乔科维奇向大满贯迈进 法网若夺冠将破多项纪录

（法新社巴黎11日电） 网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）承认「缔造历史」一事萦绕脑海，因为他今天在法网公开赛男单决赛迎战挪威的路德（Casper Ruud）时，距离破纪录的男子第23个大满贯冠军头衔是如此接近。

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塞尔维亚现年36岁的乔科维奇，今天可在他法网的第7场决赛中写下多个里程碑。除了打破他与西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）共同保持的22个大满贯金杯头衔外，他还可以成为法网最年长冠军，也是唯一一位至少3次赢得所有4大满贯赛事的人。

在女子选手中，只有寇特（Margaret Court）、葛拉芙（Steffi Graf）和小威廉丝（Serena Williams）等人能有此成就。

乔科维奇表示，「我唯一能说的就是我非常专注，历史总是萦绕在脑海中。」他是2016年和2021年的法网冠军，也是法网93年来最年长的决赛选手。

乔科维奇这回是第34次打进大满贯决赛，他如果战胜路德，世界排名也将重回世界第一，挤下他在准决赛击败的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）。

乔科维奇今天的胜利，将使他再次进入具有历史意义的「年度全满贯」（calendar Grand Slam）的中途点。「年度全满贯」是指在同一年横扫所有网球4大满贯赛事，男子单打目前只有美国的巴吉（Don Budge）以及澳洲传奇拉佛（Rod Laver）完成过，且拉佛达成过2次，最后一次是在1969年。

乔科维奇本有机会在2021年缔造「年度全满贯」，不过最终在压力下于美国公开赛决赛输给俄罗斯的梅迪维夫（Daniil Medvedev），功亏一篑，现在他拒绝去想这些事，担心重蹈覆辙。

乔科维奇说，「我没有在想年度全满贯。我真的只是想着周日在巴黎这里赢得另一个大满贯冠军，而且我知道我非常接近，我知道这种感觉。」

© 2023 AFP