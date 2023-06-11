乔科维奇暗示拚年度全满贯

（法新社巴黎11日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在法国网球公开赛封王后表示，赢得第23座男子大满贯冠军是种「难以置信的感觉」，并且暗示将追逐1969年后第一个男子单打「年度全满贯」。

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乔科维奇（Novak Djokovic）以7比6（7/1）、6比3、7比5击败挪威好手路德（Casper Ruud），夺下生涯第23座大满贯，超越西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯金杯纪录。

他赛后表示：「生命中能够赢得23座大满贯，我极其幸运，这是种难以置信的感觉。」

「我在巴黎这里赢得第23座大满贯并非巧合，对我而言，这项锦标赛向来最难到手。」

被问到现在是否以再接再厉拿下第24、25个大满贯金杯头衔为目标时，他告诉法国第2电视台（France 2）：「是的，为何不。我今年手感很好，赢得参加的两个大满贯金杯（澳洲网球公开赛和法国网球公开赛）。所以，为何不？」

「我会希望再拿下温布顿，我已经赢得过去4届温布顿，在草地上我感觉很好。」

今天的胜利让乔科维奇再次进入具有历史意义的「年度全满贯」（calendar Grand Slam）的中途点。

「年度全满贯」是指在同一年横扫所有网球4大满贯赛事，男子单打目前只有美国的巴吉（Don Budge）和澳洲传奇拉佛（Rod Laver）完成过，且拉佛达成过2次，最后一次是在1969年。

乔科维奇2021年本有机会缔造「年度全满贯」，不过最终在压力下于美国公开赛决赛输给俄罗斯的梅迪维夫（Daniil Medvedev），功亏一篑。

他今天说：「我很有动力、很受鼓舞继续缔造这项运动的历史。我感觉身体状态很好，打网球的手感很好。」

© 2023 AFP