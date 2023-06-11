乔科维奇法网封王 生涯23座大满贯金杯到手

（法新社巴黎11日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在法国网球公开赛决赛迎战挪威好手路德，他以7比6（7/1）、6比3、7比5直落三封王，夺下生涯第23座大满贯冠军，成为坐拥最多大满贯的男网选手。

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36岁的乔科维奇（Novak Djokovic）技压年仅24岁的路德（Casper Ruud），比赛全程耗时3小时又13分钟。

决赛首盘，路德势如破竹连拿3局，其中第2局鏖战逼出3个破发点，最后成功破发；乔科维奇在这3局状况不佳，出现逾10次非受迫性失误，但他重整旗鼓拿下第4局并一路打成6比6，最终一鼓作气抢七成功拿下首盘。

到了第2盘，乔科维奇乘胜追击先连拿3局，其中第2局破发成功，路德虽然重振士气拿下第4局并一路追成3比5，但乔科维奇仍旧技高一筹以6比3夺下第2盘，此盘仅耗时48分钟，大约是首盘打了一个半小时的一半时间。

进入第3盘，两人缠斗到5比5后，乔科维奇在第11局展现强大压制力成功破发；反观路德此局一分未得，气势已经转到乔科维奇身上，最终他就以7比5拿下第3盘，直落三击败路德，夺下本届法网男单冠军。

乔科维奇夺下第23座大满贯，除了超越西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯金杯纪录，他还成为法网最年长冠军，也是唯一一位至少3度赢得所有4大满贯赛事的选手。

2016年、2021年两度在法网封王的乔科维奇今天三度夺冠后，世界排名也将重回第一，挤下他在准决赛击败的西班牙小将艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）。

© 2023 AFP