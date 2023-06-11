乔科维奇独攀历史之巅 可望续推高纪录

（法新社巴黎11日电） 身为网坛「三巨头」一员，塞尔维亚名将乔科维奇总算挤下纳达尔超车成功，以23座大满贯冠军独居史上男子球员第一人。相较于费德瑞已退休以及纳达尔为伤所困思考高挂球鞋，乔科维奇未来可望创下更多网球历史纪录。

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●荣耀无数

乔科维奇（Novak Djokovic）1987年5月22日生于塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade），在前南斯拉夫时期就以不到14岁之姿代表国家出赛，2003年正式转为职业球员。

从2008年澳洲公开赛首次封王后，现年36岁的乔科维奇至今在四大满贯赛澳网、法网、温布顿及美网各夺10、3、7、3冠，总计23座金杯，打破他与西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）共同保持的22个大满贯金杯头衔外，他还成为法网93年来最年长冠军，也是唯一一位至少3次赢得所有四大满贯赛事的人。

他至今赢得38座大师赛冠军，合计生涯单打冠军总次数达到93次。

在网球历史上，只有其他两人至少23次大满贯单打摘冠，都是女子球员，一是上季退休的小威廉丝（Serena Williams，23次），另外一位是现年80岁的澳洲传奇寇特（Margaret Court，24次）。

此外，乔科维奇也是史上球王在位周数最长的纪录保持人（387周），今天法网抡元后，目前世界排名第3的他下周将重回龙头宝座，这项纪录将持续翻新。乔科维奇7度登上年终球王，也是无人能及。

●三巨头成就交相辉映

乔科维奇与同时代的另两位顶尖好手费德瑞（Roger Federer）及纳达尔成就旗鼓相当，从2004年至今将近20年，这3位选手之间的较量被誉为网球史上的黄金年代，合在一起享有「三巨头」（Big Three）美誉，彼此间上演多次经典战役。乔科维奇、纳达尔、费德瑞分别取得23、22、20个大满贯冠军，合计65个。

乔科维奇生涯至今与纳达尔交手高达59次，以30胜29负略占上风。对上「红土之王」纳达尔，乔科维奇虽以8胜20负落居下风，不过他曾两度在法网让蛮牛吞败仗，5度在红土赛事擒伏蛮牛也是所有选手之最。

乔科维奇与费德瑞遭遇过50场，战绩为27胜23负。2019年，两人在温网决赛上演史诗级大战，乔科维奇历经4小时57分钟后险胜，写下温网史上最漫长的决赛纪录。

不过在年龄和伤势困扰下，费德瑞已于2022年9月退役，三巨头缺一角；37岁的纳达尔因臀部伤势开刀，本届法网赛前已表示今年恐将不再出赛，并可能于2024年球季后退休。

●球技全面

费德瑞是草地球场专家（温网8次夺冠），纳达尔是红土球场之王（14度封王），乔科维奇则是适应任何场地的全能型球员，除了在硬地球场威风八面，澳网10度捧走金杯为史上最多外，他是少数可以在草地与红土让费德瑞及纳达尔吞败的球员。

与篮球等注重身高的运动不同，网球选手太高不见得具有绝对优势，太矮则发球威力不足。乔科维奇身高188公分，炮弹式的发球对他轻而易举，难得的是他具有高大选手少见的身体柔软度，滑步或高难度的劈腿救球都能办到，可说是力量和敏捷的结合。

乔科维奇的底线击球稳定，双手反拍直线和斜线被认为网坛最佳之一，加上正拍本身是他的强项，往往可以在看似被动下击出「outside in」的致胜球。他拥有强大的全场覆盖能力，可说是攻守兼具。

●后浪望而兴叹

5月中在义大利公开赛8强不敌20岁的丹麦小将鲁内（Dane Rune）后，乔科维奇曾感慨表示，期待已久的「世代交替」终于到来，由西班牙新星「小蛮牛」艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）为首的下一代球员，为网球运动带来新气息。

不过，乔科维奇本届法网一路过关斩将登顶，证明宝刀未老，接下来可望继续改写更多纪录，让后辈球星望而兴叹。

© 2023 AFP