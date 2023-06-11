美国女篮球星格林纳遭网红挑衅 WNBA谴责

（法新社华盛顿10日电） 去年12月从俄罗斯监狱获释的美国女子职篮（WNBA）格林纳，今天在机场准备搭机时，和凤凰城水星队（Phoenix Mercury）的队友遭一名网红挑衅。

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社群媒体发布的影片显示，一名男子在达拉斯/沃斯堡国际机场（Dallas/Fort Worth International airport）对格林纳（Brittney Griner）和她的队友大吼大叫。

格林纳当时准备搭乘飞往印第安纳波利斯（Indianapolis）的班机，参加明天的比赛。

格林纳的经纪人柯拉斯（Lindsay Kagawa Colas）发布声明说：「格林纳和@WNBA的球员是领导者，激发人们对更美好、更具包容性和更少分裂的美国的希望。」

「他们以行动激发积极改革的方式闻名，在这样做的过程中，他们也成为仇恨、威胁和暴力的目标，今天的事件清楚提醒了这一点。」

32岁的格林纳因持有内含少量大麻油的电子菸匣入境俄罗斯，2022年2月在莫斯科机场被捕，8月被判9年徒刑，之后因美俄换囚获释。

水星队也在调查事件细节，与联盟讨论下一步行动。

© 2023 AFP