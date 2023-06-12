怕听牌松懈 金块教头要子弟兵把自己想成热火

（法新社丹佛11日电） 美国职篮NBA丹佛金块目前在与迈阿密热火的总冠军系列赛3比1领先，但金块教头马龙太清楚听牌优势带来松懈的严重性，要子弟兵换位思考想像自己是热火一方，拚死也要拿下一胜。

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金块9日在做客热火的第4战擒伏对手取得听牌，再一胜就能夺得队史第一座NBA总冠军。

金块12日（台北时间13日上午8时30分）回主场打第5战，赌盘全都看好最近两场在各方面都优于热火的金块当天能如愿夺冠。

主场球迷会期待庆祝封王、专家们高谈金块大可早早让对手打包放暑假，但金块教头马龙（Michael Malone）知道这类氛围最危险。

马龙告诉媒体：「我对系列赛听牌的最大担心，莫过于人性与如何克服。大部分球队在取得3比1听牌后，选手都会飘起来，然后就是松懈，觉得再怎么样最后应该还是能胜出。」

「我们有过这种经验，就是疫情期间在封闭的泡泡园区打季后赛，两次都陷入1比3落后，但最终完成大逆转胜出，我们很清楚，没什么是不可能的。」

在2019-20赛季，丹佛金块以西区第3种子晋级季后赛，首轮和第6种子犹他爵士交手，原先已陷1比3绝对劣势，但金块连胜3场逆转；第2轮对上休息多日的第2种子洛杉矶快艇，又是1比3落后再连胜3场逆转，翻盘晋级西区决赛，可惜最终1比4不敌当时第一种子洛杉矶湖人。

因此马龙告诉子弟兵要把自己想成是热火球员，要带着背水一战的心态打第5战。

马龙说：「我今天就是跟球员说把自己想成是1比3落后。对方现在很绝望，但我们要感觉更绝望；对方渴求一胜，我们得比他们更渴求。第4战打完我们没庆祝，还有一场比赛要赢，听牌的比赛总是最难打。」

NBA历史上总冠军系列赛此前出现11回打完前4战3比1的态势，只有2016年的克里夫兰骑士完成连赢3场大逆转击败先听牌的金州勇士夺冠，其余都是先听牌的球队封王。

© 2023 AFP