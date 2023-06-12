热火队洛夫：我的经验是1-3落后 还是能赢

（法新社丹佛11日电） 迈阿密热火队将要面对NBA总冠军赛的第5战，他们目前以1-3落后丹佛金块队，但热火队的洛夫非常清楚一切尚未结束。

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热火队大前锋洛夫（Kevin Love）曾是克里夫兰骑士队的一员，骑士队2016年在7战4胜制的总冠军赛中，从1-3落后的逆境奋起反击，最后击败金州勇士队夺冠。

洛夫当时在第7战中拿下9分和14个篮板，协助骑士队成为NBA第一支且是唯一一支在总决赛逆转1-3困境的冠军队。这位34岁的5届NBA全明星球员表示，那次逆转的经验对热火来说是个启示。

洛夫表示，「当遇到困难时，你自然会开始寻找答案和对策。但正如你所知，我们是一支非常有韧性的团队。」

「我们知道每次持球都很重要，这是一场比赛。这或许是陈腔滥调，每个人都这么说，但我们觉得如果（第5战）比赛有个好的开始，非常努力打球，给自己一个机会把比赛带回迈阿密，那正是我们想要的主场。」NBA总冠军赛第5战台湾时间13日开打。

洛夫认为有压力的是金块队，因为他们在寻求拿下队史第一个冠军，同时要避免将比赛再次拉回迈阿密。

洛夫表示，「第5场比赛总是系列赛中艰难的一场，如果你能把战线推到那里的话。」

然而，热火队在9日失利后，洛夫心里有其它的事要想。他并没有随队而是单独前往丹佛（Denver）陪妻子波克（Kate Bock）分娩。

© 2023 AFP