热火老八传奇闯NBA冠军赛功败垂成 汲取教训展望未来

（法新社丹佛12日电） 迈阿密热火队以东区第8种子之姿，出人意料地闯进NBA总冠军赛，虽然最后还是功败垂成，但队员及教练习得许多人生道理，无论是逆境中的坚韧，还是队友之间的团结，

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法新社报导，热火是美国职篮NBA史上第二支闯进总冠军战的第8种子，他们今天在丹佛以89比94败阵，系列赛以1-4失望地结束了自附加赛以来的神奇表现。 热火球星巴特勒（Jimmy Butler）说，「我学到很多」，「我希望自己本可为队友夺冠，因为他们绝对值得拿下冠军。但我从中学习到的一件事是，能与他们一同竞争极其美好。」

热火虽输掉总冠军赛，但自附加赛胜利后，一路淘汰了全联盟例行赛战绩最佳的公鹿，接着击败尼克和塞尔蒂克。而热火总教练史波斯特拉（Erik Spoelstra）已摆脱失望情绪，以长远角度看待球队未来。

史波斯特拉说：「我们的球员将能在他们之后的职涯中，发挥毅力、恒心、坚强、竞争力等特质，让自己接受他人评断，并且能够处理逆境。」

「尽管这是一项运动，但你可从这场比赛中学到人生道理─你可以坚持，得以处理人们可能视为人生路上的小失败，并从中变得更强大，克服困难。」

热火虽然10年内3度在总冠军战中失利，但能进入总冠军战本身就是一项惊人之举。 巴特勒表示，他相信热火有能力赢得NBA冠军。「我一路上有些出色的队友，与我一同竞争，带给我们赢得冠军的机会，我到现在仍相信，凭藉自身的一切，我们终会做到。」

巴特勒也说，「我们功亏一篑，但是我很幸运。我想我们会没事的。」 热火中前锋阿德巴约（Bam Adebayo）在这场比赛拿下20分和12个篮板，但无法力挽狂澜。他表示，是意志力将迈阿密带到总冠军赛。

阿德巴约说：「我们意志坚定地度过各种起伏。我们意志坚定地完成了大家说我们做不到的事情。」「我汲取这些教训，并会将它们应用到下个赛季。」

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