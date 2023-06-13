美奥运金牌田径女将骤逝 验尸报告显示怀孕8月分娩时丧命

（法新社洛杉矶12日电） 曾于2016年里约奥运摘金的32岁美国田径女将鲍维（Tori Bowie）惊传上月在佛罗里达州家中逝世。多家美国媒体今天报导，验尸报告显示，鲍维死于分娩引起的并发症。

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鲍维的亲友担心她的安危，上月请求执法人员登门探访，发现她陈尸于佛州橘郡（Orange County）自宅。

「今日美国报」（USA Today）报导，橘郡法医办公室发现，鲍维死亡时怀有8个月身孕，且正在分娩。

报导提到，检查人员认为，鲍维当时可能出现呼吸窘迫或子癫症等并发症，子癫症与可能导致癫痫发作的高血压有关。

鲍维逝世消息传出后，世界田径界纷纷哀悼。

鲍维曾于2016年里约奥运率领美国队在田径女子400公尺接力赛中摘下金牌，她个人也在里约奥运抱回田径女子100公尺银牌和200公尺铜牌。

隔年，鲍维在伦敦的世界田径锦标赛拿下女子100公尺冠军，是继吉特（Carmelita Jeter）之后，2011年以来唯一在奥运或世锦赛100公尺摘金的美国女性。

美国田径协会（USATF）执行长席格尔（Max Siegel）透过声明表示：「（鲍维）是天赋异禀的运动员，她对体坛的影响无远弗届，世人将深深缅怀她。」

美国男子短跑名将盖特林（Justin Gatlin）也向鲍维致意，说她是「充满斗志的竞争者，也是绝佳队友」。

盖特林说：「托丽（鲍维）是一个美丽的人，她的笑容很有感染力。一个真正的传奇，在体坛和我们心中留下她的印记。」

© 2023 AFP