NBA金块封王 教头马龙豪语要建立王朝

（法新社丹佛12日电） 美国职篮NBA丹佛金块今天在总冠军赛第5战击败迈阿密热火封王。教头马龙（Michael Malone）率金块拿到队史第一座总冠军后，发下豪语要打造金块王朝。

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金块队今天中止丹佛市长达47年等待，94比89击败热火在7战4胜制总冠军系列赛以4胜1败胜出。

当庆祝的五彩碎纸还在场中飞扬之际，马龙迫不及待宣告他希望金块这座队史首冠只是起点，之后还要赢得更多座总冠军。

马龙说：「我在这里要告诉大家，我们不会只满足于拿到1座，我们想要更多座！」

马龙说他是受执教生涯拿过5座总冠军的前热火与洛杉矶湖人传奇教头莱里（Pat Riley）的话所启发。

「莱里多年前所说的，我一直记在执教战术板上。它讲的是在比赛里如何让一支球队从无名小卒成为崛起新星、再从崛起新星成为常胜军、从常胜军成为列强，再从列强成为冠军。成为冠军后，最后一步就是打造王朝。」

马龙说他相信缔造金块王朝的元素如今都已到位，由当家中锋约基奇（Nikola Jokic）带领的球队核心相对仍年轻，预料未来几季都会是球队骨干。

上赛季结束后从湖人交易过来的后卫卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）相信金块确有今后几季能维持争冠的本钱。

他说：「人人都想在赢球后能继续保持，这取决于球队组织能力。但现在这支金块很特别，我从季前训练就看得出来，从季前到整个赛季我也都告诉他们：我们能办到。」

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