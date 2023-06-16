格斗巨星被控在NBA总冠军赛试图性侵女子

（法新社迈阿密15日电） 数家美国媒体今天报导，一名女子指控34岁爱尔兰格斗天王麦葛瑞格（Conor McGregor）上周在迈阿密观看美国职篮NBA总冠军赛事期间对她施暴，并试图性侵她。

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美国运动媒体ESPN和TMZ Sports引述这名女子的委任律师信件报导，她声称9日在卡西亚中心（Kaseya Center）举行NBA总冠军系列赛迈阿密热火与丹佛金块的第4战时，麦葛瑞格在洗手间「暴力」侵犯她。

这名女子指控麦葛瑞格「粗暴地亲吻」她，还试图强迫她进行数项性行为。

麦葛瑞格的律师利亚内斯（Barbara Llanes）传送给法新社的声明指出，麦葛瑞格否认所有指控。他写道：「这些指控均属不实。麦葛瑞格先生不会被吓怕。」

迈阿密警方仅愿意证实，其特殊被害人小组（SVU）正在调查11日通报的一起案件。

迈阿密警局提供给法新社的声明表示：「调查仍在进行中，因此现阶段无法提供更多资讯。」当中并未提到麦葛瑞格的名字。

迈阿密热火与NBA均表示他们知道相关报导，并且正在进行调查。

麦葛瑞格9日在球赛现场的行为已因另一起事件受到关注，当时他在中场休息时间上场与迈阿密热火吉祥物伯尼（Burnie）一起为止痛喷雾剂打广告时，却出手过重把伯尼打倒在地。

身穿伯尼玩偶装的男子之后被送往当地医院接受治疗，在服用止痛药物后于当晚出院。

© 2023 AFP