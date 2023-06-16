梅西不出席印尼友谊赛 球迷批评主办单位广告不实

（法新社雅加达16日电） 在梅西（Lionel Messi）退出印尼首都雅加达的一场友谊赛后，他的印尼球迷今天表达了失望之情，其中一位计划花费12小时搭乘船和飞机前来观赛的粉丝指控主办单位广告不实。

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活动广告满满都是梅西的肖像，超过6万张门票被抢购一空，这场印尼与世界杯冠军阿根廷之间的比赛预定19日登场。

但在几天的猜测后，在印尼这个足球狂热国家的粉丝昨天收到了坏消息，他们的足球英雄梅西将不会出赛。

印尼东部摩鹿加省（Maluku）的偏远岛屿班达内拉（Bandaneira）一名店主、31岁的苏雅（Surya Wijaya Ang）告诉法新社：「我觉得伤心又失望，心情很复杂。这是我最有可能目睹梅西比赛的一次机会。」

昨天，阿根廷队在中国首都北京与澳洲队进行了一场友谊赛，总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）证实，梅西不会参与阿根廷队亚洲巡回之行印尼站的比赛。

苏雅于梅西效力巴塞隆纳队（FC Barcelona）的期间成为他的忠实球迷，并且搜集了约200件印有梅西名字的球衣。

苏雅打算乘船前往印尼东部城市安汶（Ambon），然后再搭乘4个小时的飞机到雅加达看比赛。

苏雅从他广泛的球衣收藏中卖出7件，来支付价值120万印尼盾（约新台币2500元）的比赛门票，这在印尼这个中低所得国家是相当昂贵的价格。

这位梅西粉丝感到愤愤不平，并表示主办单位似已承诺足球明星梅西的登场。

苏雅表示：「梅西是偶像，90%的门票可以说都是因为梅西而卖出。这对他们来说是个行销策略。」

其他印尼球迷则利用社群媒体来表达失望之情，其中一人表示要出售2张门票，「因为梅西不来了」。

© 2023 AFP