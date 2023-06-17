莫兰特二度亮枪遭禁赛25场 恐无缘争夺个人奖

（法新社洛杉矶16日电） 因今年二度在社群媒体上亮枪，今天被联盟禁赛25场的NBA球星莫兰特，下个球季可能因此失去争夺所有个人奖项的资格。

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莫兰特（Ja Morant）是美国职篮NBA最璀璨的新星之一，他3月已因另一段在夜店亮枪的影片被禁赛8场。

法新社报导，莫兰特被禁赛25场，意味着他将不太可能可在新球季争夺任何个人奖项，因为根据NBA目前的劳资协议，球员必须在82场例行赛中打至少65场，才有争夺最有价值球员（MVP）等个人奖项的资格。

NBA总裁席佛（Adam Silver）在声明中表示，莫兰特这次的禁赛将传达一个讯息，那就是联盟将强力打击使用枪枝的「鲁莽行为」。

席佛说：「莫兰特再次在社群媒体上挥枪的决定令人震惊与不安，因为他3月就已经因为类似行为被禁赛8场了。」

「其他年轻人仿效他行为的可能性特别令人担忧，在这样的情况下，我们认为禁赛25场是合适的，同时也要明确表达，不会容忍任何鲁莽和不负责任的持枪行为。」

先前在被禁赛期间，已经寻求治疗来学着控制压力的莫兰特在声明中表示，他计划在休季期间花时间改善自己的心理健康状态。

莫兰特说：「我会有时间反思，并意识到我造成多大的伤害。」莫兰特最近这次亮枪的影片流出后，曼菲斯灰熊上月暂停让他参与所有球队活动。

「我想对NBA、灰熊、我的队友与曼菲斯市致歉。我在休季和被禁赛的期间，会继续改善自己的心理健康和决策能力。」

「希望你们能给我机会，让我向你们证明，随着时间的推移，我会变成比过去所表现出来还要好的人。」

在另一份声明中，灰熊接受NBA对莫兰特的禁赛。

灰熊说：「我们尊重在最新一起事件后，联盟对莫兰特禁赛的决定。我们的标准很明确，也希望队上所有人都能遵守。」

© 2023 AFP