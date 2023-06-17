NBA首名非裔大老板乔丹 传卖掉黄蜂大部分持股

（法新社纽约16日电） 美国职篮NBA首名非裔老板乔丹（Michael Jordan），据传将卖掉他手上的大部分持股，卸下夏洛特黄蜂大老板的身份。

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乔丹卖掉的持股，将由以黄蜂小股东普洛特金（Gabe Plotkin）与亚特兰大老鹰小股东史诺（Rick Schnall）为首的组织买下。

据黄蜂体育娱乐（Hornets Sports & Entertainment）发出的新闻稿，该组织成员还包括饶舌歌手寇尔（J. Cole）、乡村歌手艾瑞克邱契（Eric Church），但当中并未透露相关的财务细节。

黄蜂表示，乔丹仍将握有球队的少部分股权。这笔交易还有待NBA核准。

乔丹2010年以2.75亿美元成为黄蜂大股东，这让该队成为联盟中唯一由非裔人士掌握多数股权的球队。

「纽约时报」指出，根据交易条款，黄蜂总值达30亿美元。其他媒体则是估计黄蜂价值接近17亿美元。目前还不清楚乔丹会保留多少股份。

乔丹被认为是史上最伟大的篮球员，手上有6枚冠军戒指，5次获选为年度最有价值球员（MVP），也拿过两面奥运金牌，最后一次出现在NBA赛场是2003年时。

即便如此，乔丹身为NBA第一个非裔老板，经营球队的表现却不如当球员来得出色。

© 2023 AFP