NBA太阳得到后卫毕尔 保罗送至巫师

（法新社华盛顿18日电） 根据多家媒体今天披露，NBA巫师队3届全明星后卫毕尔（Bradley Beal）将加入太阳队，太阳则将38岁后卫老将保罗（Chris Paul）送至华盛顿巫师队。

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根据美国运动媒体的消息，这笔交易还将包括太阳队后卫沙米特（Landry Shamet）及一些选秀权间的交换，选秀权的最终细节目前尚未敲定。

毕尔6月28日将满30岁，他将与杜兰特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）一起重振太阳，盼能赢得队史第一座总冠军。

毕尔效力巫师整整11年，场均能缴出22.1分、2.3次助及1篮板1抄截。

自毕尔在2012年选秀会上以第3顺位被巫师队选中以来，他们5次打进季后赛，但从未超过第2轮；巫师自2017年以来还没赢下任何季后赛系列，最近2赛季战绩更只有35胜47负。

至于仍在追寻第一个NBA总冠军戒指的保罗，他所要加入的巫师仅在1978年获得队史唯一一次分区冠军。

保罗曾12次入选NBA全明星后卫，也是5次季赛助攻王，最近一次是在2021-22赛季，他同时也拿过6次抄截王。但保罗过去在黄蜂（后改名为鹈鹕）、快艇、火箭、雷霆队期间都未能拿到总冠军，最近3个球季待在太阳也没如愿。

保罗在18个NBA赛季的场均为17.9分、9.5次助攻，另有4.5个篮板与2.1次抄截。

保罗加入前，太阳已连续10赛季与季后赛绝缘，但迎来保罗后打进2021年的总冠军赛，最终不敌公鹿；太阳队在最近2个赛季都止步第二轮，先是输给独行侠，今年则是输给最后拿下总冠军的金块。

© 2023 AFP