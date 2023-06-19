PK战胜出 欧国联西班牙击败克罗埃西亚称王

（法新社鹿特丹18日电） 西班牙和克罗埃西亚在欧国联冠军赛一路踢到延长赛结束仍0比0僵持，西班牙最后靠PK战5比4险胜克罗埃西亚，抱走欧国联冠军杯。

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PK战双方前3点都进球，西班牙守门员西蒙（Unai Simon）挡下克罗埃西亚第4点梅尔（Lovro Mayer）、第6点佩特科维奇（Bruno Petkovic）的攻门，西班牙第5点拉波特（Aymeric Laporte）的射门虽被拦下，但在第6点卡瓦哈（Dani Carvajal）顺利打入，西班牙继2012年欧国杯后再度于国际重要赛事夺冠，也让克罗埃西亚心碎。

西班牙在3月的2024年欧国杯会外赛败给苏格兰后，新任总教练戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）被轰得体无完肤，今天拿下这座冠军让他稍微拾回信心，也算一偿2021年欧国联决赛败给法国的遗憾。

西班牙甲级足球联赛皇家马德里（Real Madrid）后卫卡瓦哈告诉西班牙国家电视台（TVE）说：「这对我们是个绝佳机会，我们先前在别的比赛（卡达世界杯）早早出局，今天我们必需把握机会。」

「我们对PK战充满信心，也确实执行得不错。我知道该怎么攻门，也知道会被排在第6点，我想用帕年卡式罚球（Panenka，骗到守门员倒地的瞬间将球轻轻挑出一个抛物线踢入），也的确收效。」

克罗埃西亚在2018年俄罗斯世界杯足球赛屈居亚军，2022年卡达世界杯拿下季军，却从未在任何国际大赛夺冠，全队都十分希望为替国家队效力166的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）踢下这座欧国联冠军。

今天全场可能有2万5000多名克罗埃西亚球迷涌进鹿特丹观看这场比赛，场中只有一小区是西班牙球迷。

克罗埃西亚球迷在比赛第10分钟时高喊莫德里奇的名字，因为他的球背号是10号，并希望他不要真如之前传出的风声，在踢完这场球后自国家队引退。

© 2023 AFP