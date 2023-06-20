传葛林跳出合约成自由球员 勇士表态全力留人

NBA勇士新总经理表态 全力留住葛林（中央社旧金山19日法新电）帮助美国职篮NBA金州勇士拿下4座总冠军的功臣葛林据传要跳出合约、成为自由球员，球队新任总经理小邓利维今天表示希望留住葛林。

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根据ESPN和美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）等报导，葛林（Draymond Green）为转成非受限自由球员，将不执行他下季2760万美元的球员选项。

小邓利维（Mike Dunleavy Jr.）16日接手迈尔斯（Bob Myers）离队后的职缺；勇士过去在迈尔斯的运筹帷幄于2015年、2017年、2018年、2022年拿下总冠军。小邓利维过去曾在勇士打过球，他的父亲也曾是NBA球员、教练。

小邓利维说：「在跑完书面流程并拿到正式文件前，我们无法说太多。」但他明确表示留住葛林是当务之急，勇士总教练柯尔（Steve Kerr）随后也证实此事。

小邓利维说：「我们真的希望能留住葛林，他对球队的意义就是能在高水准的比赛中获胜，我们真心觉得必须有他在阵中，所以这真的很重要。」

33岁的葛林职司前锋，曾4次获选参加全明星赛，也在2017年拿下年度最佳防守球员奖。

本季葛林场均可缴出8.5分、7.2篮板、6.8助攻、1抄截，但勇士在季后赛第2轮不敌洛杉矶湖人。

小邓利维希望即便有球员老化和薪资上限问题，勇士仍能保有竞争力，因为球队大股东莱科布（Joe Lacob）希望球队仍是支常胜军。

小邓利维说：「我们面临的挑战很多，当中包括球员老化，新的劳资谈判协议也有一些限制，还有任何你想得到的问题。」

「我们知道一切问题所在，但也觉得我们处境不错，我们有够力且愿意花钱的老板、一个凝聚力高的团队，且具有良好沟通、合理的决策，我们相信定有办法解决这些问题。」

© 2023 AFP