警方突袭搜索总部 巴黎奥运主办单位陷入动荡

（法新社巴黎20日电） 法国警方今天突袭搜索2024巴黎奥运主办单位的总部，距离这场4年一度的夏季奥运会开幕只剩大约一年时间。

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与调查行动关系密切的一名消息人士告诉法新社，遭到搜索地点除了巴黎奥运组织委员会（COJO）总部，也包括负责兴建相关设施的奥运工程履行公司（SOLIDEO）办公室。

目前仍不清楚这场搜索行动的原因。巴黎奥运组织委员会则表示，他们「全力配合调查人员，好让调查工作更容易进行」。这是该委员会总部首度遭到这类搜索。

另一名与调查行动关系密切的消息人士透露，搜索行动是由法国反贪与金融犯罪调查人员及巴黎警方金融犯罪小组BRDE执行。

法国反贪腐局（AFA）2年前提出2份报告，凸显巴黎奥运的筹办存在「廉洁疑虑」及「利益冲突」问题，并警告这可能与组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）希望这场奥运会呈现的「绝对清廉」形象相冲突。

法国反贪腐局的调查人员指出，巴黎奥运筹办的采购程序「不精确且不完全」，他们并强调「有时存在可能涉及利益冲突、却未受正确监督的情况」。

巴黎奥运将在明年7月26日开幕，8月11日闭幕。

© 2023 AFP