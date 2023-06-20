C罗将踢生涯第200场国际赛 永不放弃为葡萄牙效力

（法新社里斯本19日电） 葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度正为2024欧洲国家杯会外赛备战，将在对冰岛一役达成生涯在国际赛第200场出赛里程碑。他今天表示，自己「永远不会放弃」为葡萄牙而战。

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法新社报导，「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）今年3月对列支敦斯登（Liechtenstein）的比赛，是他生涯踢的第197场国际赛，创下男子球员国际赛出赛场次新纪录。

葡萄牙20日将对上冰岛，C罗今天在雷克雅维克（Reykjavik）进行的赛前记者会上说：「我永远不会放弃来到这里（为葡萄牙国家队效力），因为这一直是个梦想。」

「达到生涯200场国际赛的里程碑，不是为了任何人，这显示了我对国家和球队的爱。」

在今年初马蒂内兹（Roberto Martinez）接掌葡萄牙兵符后，C罗在3场出赛中攻进4球，但球队上周击败波士尼亚-赫塞哥维纳（Bosnia and Herzegovina）的比赛，他并未攻破球门。

C罗补充道：「如果我能在生涯第200场国际赛中进球，那将是非常美好的。」他在国际赛一共踢进了122个进球，是男子球员的最佳纪录。

「我没有在追逐纪录，是它们追着我跑。我很高兴，因为这是我持续在球队中保持最高水准的其中一部分动力来源。」

「这是我从未想过自己能完成的事。」

马蒂内兹证实，目前效力于沙乌地阿拉伯豪门球队艾纳斯（Al Nassr）的C罗，在葡萄牙对冰岛一役将会先发。

曾为比利时国家队总教练的马蒂内兹说：「一名球员能在国际赛出赛达200场，这是独一无二的。」

「这是葡萄牙足球的骄傲，」

葡萄牙正在争取进到明年于德国进行的2024欧洲国家杯会内赛参赛资格，他们靠着轰进13球的旺盛火力拿下3连胜，目前在会外赛J组排名第1。

© 2023 AFP