梅西迈阿密国际首秀定7/21

（法新社迈阿密20日电） 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）转战美国职业足球大联盟迈阿密国际队（Inter Miami CF），迈阿密国际老板马斯今天表示，球队目标是让梅西在7月21日初登场。

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马斯（Jorge Mas）并表示，迈阿密国际打算补强阵容，再延揽最多5名新球员。

「迈阿密前锋报」（Miami Herald）报导，马斯表示，梅西可能在联盟杯（Leagues Cup）迈阿密国际对上墨西哥劲旅蓝十字（Cruz Azul）的比赛初登场。

梅西6月7日证实，与巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）的2年合约6月30日到期后，计划转战美国职业足球大联盟（Major League Soccer, MLS）。

这项交易尚未完全定案，但「迈阿密前锋报」援引了解谈判情况的消息人士指出，梅西将签下两年半合约，每年薪资上看6000万美元。

「迈阿密前锋报」报导说，这笔交易还包括「在他退役后」拿到迈阿密国际的股权。

与此同时，马斯告诉「迈阿密前锋报」，梅西的合约会遵守美国职业足球大联盟规定。

「并没有为梅西加盟迈阿密国际而更改什么规定。」 外传迈阿密国际也在运作延揽梅西巴塞隆纳时期的队友布斯克斯（Sergio Busquets），马斯不愿透露与布斯克斯谈得如何，也没有透露外传将延揽的其他球员名单，但马斯表示，球队打算签下3至5名新球员。

外传可能加盟的包括艾尔巴（Jordi Alba）、苏亚雷斯（Luis Suarez）、迪马利亚（Angel Di Maria）。

© 2023 AFP