NBA选秀他最吸睛 天才球星温班亚马料落脚马刺

（法新社纽约21日电） 美国职篮NBA选秀将于台湾时间23日登场，届时人称「法国怪物」的温班亚马（Victor Wembanyama）料将以状元之姿被马刺选入阵中，预告篮球新时代到来。

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历届NBA选秀当中，哪名球员能获选状元经常成为各界追逐重点。但今年的结果已昭然若揭，于美国当地时间22日将在布鲁克林举行的选秀赛中，圣安东尼奥马刺势必会将19岁的温班亚马选入阵中。

身高224公分的温班亚马被誉为难得一遇的革新型天才球星，同时也被视为自湖人当家球星詹姆斯（LeBron James）20年前进入NBA后，最热门的选秀状元人选。

继马刺5月在选秀顺位的「乐透」抽签获「状元签」后，马刺球迷便展开疯狂的庆祝活动，就连球团人员也兴奋不已，马刺董事长何特（Peter J. Holt）坦言：「我恐怕会乐昏。」

马刺总经理莱特（Brian Wright）将温班亚马视为「独一无二的天才」。温班亚马24日将以马刺队员身分在德州正式亮相。

莱特告诉美国运动媒体ESPN：「人们谈到世代天才时，只考虑到场上技巧，但其实不止这点。」「你看到他做的事，是你甚至没想过有人能这么做的。」

温班亚马凭藉可能无人能敌的身高与球技相互搭配，在踏入NBA前就已吸粉无数。

詹姆斯表示，从温班亚马的球技来看，他比较不像「独角兽」，反而「更像外星人」。

温班亚马去年为法国篮球甲级联赛的大都会92队（Metropolitans 92）效力时，曾在美国内华达州打了场比赛。当时詹姆斯看完球赛后说：「没有人见过像他这样高大，在场上却能如此流畅且优雅的人。...他肯定是一代天才。」

如果温班亚马没有辜负外界期望，他很可能成为未来NBA的代表人物之一，如同詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）和杜兰特（Kevin Durant），而这3位球星都迈入职涯最后阶段已久。

© 2023 AFP