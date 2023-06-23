卡达主权基金传欲投资 将成NBA巫师等队小股东

（法新社华盛顿22日电） 主权财富基金投资美国职业运动将出现首例，因为拥有NBA、WNBA、NHL等华盛顿球队的集团，成为卡达投资局的投资标的，据传他们将买下该集团部分股权。

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华盛顿邮报 和其他数家美国媒体报导，国营的卡达投资局（Qatar Investment Authority, QIA）正试图收购Monumental Sports & Entertainment集团5%的股权。

这个集团的大老板是李昂昔斯（Ted Leonsis），旗下有美国职篮NBA华盛顿巫师队（Wizards）、美国女子职篮WNBA华盛顿神秘队（Mystics）、北美职业冰球联盟NHL华盛顿首都队（Capitals）。

一旦成交，卡达投资局将成为第一个入股美国主要运动队伍的外国主权财富基金。

华盛顿邮报引述了一名熟悉相关规定人士的说法，NBA也证实正在审查这项投资，目前还未定案。

NBA去年修改规定，开放这类外国投资，但不可拥有球队超过20%的股份。

美国媒体引述NBA发言人巴斯（Mike Bass）的声明，他说：「NBA董事会正在审查卡达投资局对巫师母公司Monumental Sports & Entertainment及其他运动资产的可能投资。」

「根据目前规定，若此案获得批准，卡达投资局可对球队被动、少数股权投资，但不能涉入营运或决策。」

美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）引述「NHL高层消息人士」说法报导，收购球队股份确实需要NHL理事会批准，但NHL从未反对主权财富基金投资。报导还提到，理事会的执行委员会已同意这桩交易案。

© 2023 AFP