巫师送出资深后卫保罗 换来勇士潜力股普尔

（法新社纽约22日电） 在NBA选秀会开始前，多家美国媒体报导，巫师将刚换到手的资深后卫保罗（Chris Paul）拿来和勇士交易，得到普尔（Jordan Poole）。

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美国职篮NBA凤凰城太阳稍早与华盛顿巫师做出惊天交易，毕尔（Bradley Beal）因此改穿太阳战袍，与杜兰特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、艾顿（Deandre Atyon）组成威力更强的4巨头，而保罗在被换到巫师后不久，就被近年的常胜军金州勇士看上。

这次交易据传巫师将获得普尔、罗林斯（Ryan Rollins）、2030年首轮选秀权、2027年次轮选秀权，勇士则是得到保罗。

保罗2005年在选秀会第1轮第4顺位被选上，是2006年的新人王，先后在纽奥良黄蜂、洛杉矶快艇、休士顿火箭、奥克拉荷马雷霆、凤凰城太阳打过球。

在至今18年的生涯，保罗12次入选明星赛、4次入选年度第1队、7次进到年度防守第1队，曾5次拿下助攻王、6度成为抄截王。

保罗生涯有平均17.9分、9.5助攻、4.5篮板的成绩，但38岁的保罗表现已有衰退迹象，上季平均每场比赛可获13.9分、8.9助攻、4.3篮板，3项主要数据都不如生涯平均值，得分更是生涯新低。

勇士近10年6次闯进总冠军赛、抱回4座总冠军，本季寻求卫冕却出现内部失和问题，葛林（Draymond Green）季前甚至曾出拳教训普尔，这恐是勇士本季无法全力争冠的一大关键。

© 2023 AFP