NBA爵士与老鹰交易 补进长人柯林斯

（法新社纽约26日电） 根据多家媒体今天报导，NBA犹他爵士队与亚特兰大老鹰队交易，爵士队得到苦力大前锋柯林斯（John Collins），老鹰队则获得「摇摆人」盖伊（Rudy Gay）和未来的二轮签。

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根据ESPN等运动媒体报导，根据规定这笔交易最快要7月6日才能完成。此交易为老鹰队带来破纪录的2530万美元的交易特例（trade exception, TE）；同时，盖伊经纪人也向ESPN表示，盖伊将执行23-24球季的640万美元选择权。

即将前往爵士的柯林斯本就是犹他州人。今年25岁的柯林斯正进入第7个NBA赛季，他上季为老鹰队场均贡献13.1分、6.5篮板、1.2次助攻，还有1次阻攻。

柯林斯加盟让爵士组成禁区新生代「三塔」。爵士阵中芬兰籍前锋马卡南（Lauri Markkanen）是22-23球季NBA最佳进步奖得主，场均创下职涯最高的25.6分；中锋凯斯勒（Walker Kessler）则获选最佳新秀第一队，去年他场均9.2分、8.4个篮板、2.3次阻攻，阻攻在联盟能排到第4名。

薪资平衡是球员交易前提，也就是在劳资协议认定下，薪资差额会成为交易特例的金额；球队吸收薪资可绕过薪资上限。老鹰队有1年时间使用交易特例，将可为他们留住自由球员，或找到能与全明星后卫杨恩（Trae Young）搭配的补强人选。

现年36岁的盖伊是拥有17年经验的老将，上赛季在爵士队担任替补，场均贡献5.2分和2.9篮板，是可打小前锋也可打得分后卫的摇摆人。

爵士队上赛季37胜45负，以3场胜差在争夺西区附加赛的最后一席落后奥克拉荷马雷霆，无缘季后赛。

老鹰队今年在附加赛击败迈阿密热火，以41胜41负的战绩拿下东区第7种子，但季后赛第1轮就遭塞尔蒂克队淘汰。

© 2023 AFP