沙乌地办网赛洗白声誉？ 乔科维奇盼维护网球传统

（法新社伦敦1日电） 塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天表示，若ATP、WTA和沙乌地阿拉伯达成协议，将在该国办比赛，他希望务必要保留网球运动的「完整性和传统」。

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沙乌地阿拉伯被控企图藉由体育为其人权纪录「洗白」，而如今负责男、女职业网球赛事的世界职业网球协会（ATP）、世界女子职业网球协会（WTA）也成为其目标。

沙乌地阿拉伯已经陆续签下葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）、金球奖（Ballon d'Or）得主本泽马（Karim Benzema）等老牌球星为其本土联赛效力， 也资助英超的纽卡索（Newcastle）。

沙乌地阿拉伯创立LIV联赛，在高球界掀起一阵波澜。另外，沙国也举办了一级方程式赛车（Formula One）大奖赛（Grand Prix）。

生涯拿过23座大满贯赛冠军的乔科维奇在温网期间说：「就如何看待体育活动而言，我认为网球是世界级的个人运动，可能和高尔夫最接近。」

乔科维奇说：「我认为，从高尔夫的例子来看，我们应该能学到很多，有些是正面的、也有一些是负面的，并试着去敲定一些协议，而如果要朝这个方向发展的话，得要保护（网球）这项运动的完整性、传统与历史，以适合的方式让其发展。」

WTA主席赛门（Steve Simon）6月30日表示，WTA正在评估将比赛带带沙乌地阿拉伯这样「挑战性十足的话题」。

沙乌地阿拉伯已被提及可能举办今年的WTA年终赛。

赛门说：「这是个非常艰困且极具挑战性的话题，目前正由许多单位衡量中。」

「2月时我亲自到沙乌地阿拉伯去看了一下，也带了2名球员和一些代表前往，我们想看看那里已发生了什么变化。」

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示，ATP已经与沙乌地阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）就可能的合作做了「积极的」讨论。

这个消息引来网坛传奇名将马克安诺（John McEnroe）和艾芙特（Chris Evert）的批评。

尽管沙乌地阿拉伯提供了钜额的费用，但前世界球王莫瑞（Andy Murray）目前仍拒绝到沙乌地阿拉伯打表演赛。他表示，若沙乌地阿拉伯的比赛变成正式的巡回赛事，那将是个「截然不同且困难的问题」。

他指出：「因为，若你不打那些比赛，显然将因此受罚，那绝对是我必需考虑的事；而不幸的是，这就是现在许多运动的走向。」

© 2023 AFP