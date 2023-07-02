「觉醒」乔科维奇 瞄准第8座温网和第24个大满贯冠军

（法新社伦敦2日电） 征战温网的乔科维奇（Novak Djokovic），正朝向打平退休名将费德瑞创下8个温网冠军，以及第24座大满贯冠军前进；此外，他也持续瞄准54年来的第一个「年度全满贯」。

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今年36岁的乔科维奇日前在法国网球公开赛拿下第23座大满贯冠军，打破与纳达尔（Rafael Nadal）并列的纪录后，他温布顿网球锦标赛（Wimbledon）的卫冕之旅，毫不意外地获各界看好是冠军热门人选。

今年的澳网与法网公开赛已经结束，乔科维奇如果拿下他第8次的温网冠军，再加上9月的美国公开赛头衔，就可以效仿澳洲传奇拉佛（Rod Laver）在1969年囊括4大赛的「年度全满贯」纪录。

身为教练的伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic），替乔科维奇征战大满贯赛心态所下的「说明文字」（caption）是，「他夺走你的双腿，然后夺去你的灵魂，然后挖了你的坟墓，为你举行葬礼，然后你就死了。再见。谢谢你来参加。」

乔科维奇最近4次造访温布顿都赢得冠军，并自2013年决赛以来，从未在温布顿的中央球场（Centre Court）失利。

乔科维奇表示，「当我进入中央球场时，它唤醒了内心某些东西，让我能发挥出非常高的水准」。乔科维奇在3日的比赛将面对世界排名第67的红土场地爱好者卡席恩（Pedro Cachin）。

乔科维奇向来在温布顿的草地球场表现极佳，他表示，「真正适应它确实需要时间，比任何其他场地都需要，但我认为在职涯过去10年里，我适应非常快，这里的成绩证明了这一点。」

乔科维奇在温网取得了86场胜利，仅次已退役的费德瑞（Roger Federer），并且比目前排在前20的其他选手总和还要多。

乔科维奇的第24个大满贯赛冠军，将使他追平女子名将寇特（Margaret Court），并列大满贯冠军最多的球员。

艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）将是乔科维奇在温网的最大威胁，尤其是在这位年轻的西班牙球王上周末赢得英国女王俱乐部（Queen's Club）赛事，拿下他第一个草地冠军头衔之后。

然而，艾卡拉兹承认，在法网四强赛面对乔科维奇时所承受的压力和紧张导致抽筋，是他失掉比赛的原因。

因此，不意外的，艾卡拉兹试图将焦点转到乔科维奇身上。2022年闯进16强的他说：「乔科维奇自2013年输给莫瑞（Andy Murray）之后，在中央球场从未输过，这已经10年了，实在疯狂。」

© 2023 AFP