大谷翔平获选美联DH与投手 连3年投打入选明星赛

（法新社纽约2日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使二刀流好手大谷翔平，在被球迷票选为美联先发指定打击后，今天再被球员推选为美联投手群一员，连3年同时以投打两种身分入选明星赛。

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MLB明星赛7月11日将在西雅图登场，先发野手由球迷票选产生，投手群和替补野手由球员票选决定，至于先发投手则由美国联盟（AL）、国家联盟（NL）两队的总教练圈选。

在今天之前已缴出30轰，暂居全大联盟全垒打王的大谷，毫无意外在球迷票选中脱颖而出，成为明星赛美联先发指定打击。

28岁的大谷接着也因为全大联盟最低的1成80被打击率，获选为明星赛美联投手群的一员，且很有可能担纲先发的角色。

大谷是大联盟史上首位同时以投打两种身分入选明星赛的球员，且他已连3届明星赛都是同时以投手、野手两种身分参加明星赛。

亚特兰大勇士这次共8名球员能够参加明星赛，是2012年以来单队最多球员获选的纪录。

勇士这次可打明星赛的选手，包括将为国联先发的捕手墨菲（Sean Murphy）、游击手艾西亚（Orlando Arcia）、外野手阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.），替补的有以28轰暂居国联全垒打王、68分打点暂居大联盟打点王的的欧尔森（Matt Olson）和阿比斯（Ozzie Albies）、莱里（Austin Riley），以及投手斯特里德（Spencer Strider）、爱德（Bryce Elder）。

至于地主水手，仅有投手卡斯蒂约（Luis Castillo）一人获选参加。

© 2023 AFP