温网开打首日 乔科维奇中央球场开幕战登场

（法新社伦敦3日电） 2023年温网今天开打，塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）将在中央球场开幕战登场。去年温网男单亚军基尔乔斯（Nick Kyrgios）则因手腕受伤退赛。

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法新社报导，乔科维奇将寻求他的第8座温网冠军，以及平纪录的第24座大满贯金杯。今年36岁的乔科维奇，拿下了过去4届温网冠军，自2013年决赛以来，从未在温布顿中央球场（Centre Court）失利。

乔科维奇今天将对决世界排名第67的阿根廷好手卡席恩（Pedro Cachin），这是卡席恩在温网会内赛首度亮相。

另一方面，波兰籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天将在女单首轮对决世界排名第114的中国女将朱琳。斯威雅蒂上周才在德国巴特洪堡公开赛（Bad Homburg Open）食物中毒，但她有信心已一甩阴霾。

2022年温网亚军澳洲「坏小子」基尔乔斯原定今天对决比利时网球名将高芬（David Goffin）。

然而，基尔乔斯昨天晚间宣布退出本届温网，原因是手腕受伤，他上周才因伤退出西班牙马约卡公开赛（Mallorca Open）。

© 2023 AFP