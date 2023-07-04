大威廉丝摔倒 温网首轮出局

（法新社伦敦3日电） 美国网球名将大威廉丝（Venus Williams）今天在温布顿网赛重摔一跤，终场以以4比6、3比6败给乌克兰好手丝薇托莉娜，女单首轮就宣告出局。她赛后不禁叹息：「是草地杀了我。」

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5届温布顿网球锦标赛女单冠军大威今天对战丝薇托莉娜（Elina Svitolina），一开赛就抢占上风，拿下头两局。

但高兴还没多久，43岁的她就在中央球场（Centre Court）的草地上滑倒，痛苦倒地，眼睁睁看着丝薇托莉娜追成1比2。

大威一拐一拐回到座位后叫来防护员，之后继续奋战，但最后还是在第5局再度遭到破发，丝薇托莉娜乘胜追击，大威首盘4比6丢掉。

第2盘，大威第1局就遭到破发，之后丝薇托莉娜一路领先，眼看就要在第8局轻松拿下比赛，大威奋力反击回破丝薇托莉娜，硬是把比分追成3比5。

可惜大威没能延续气势，丝薇托莉娜下1局随即回破，以6比3结束比赛。

大威走出中央球场时，全场观众纷纷起立鼓掌，她转身向球迷挥手致意。

大威赛后表示，不知道自己的伤势如何；但她语带乐观地说，「草地本来就滑，难免都会跌倒。我只是运气不好」。

「我开赛时无懈可击，甚至可说表现很杀，谁知道最后是草地杀了我。」

© 2023 AFP