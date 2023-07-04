网坛诞生新爱侣 西西帕斯巴多萨创设G帐号放闪

（法新社伦敦4日电） 世界排名第5的希腊网球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近期与西班牙女将巴多萨（Paula Badosa）陷入爱河，两人还共创Instagram情侣帐号高调放闪。

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两人将彼此名字组合设立Tsitsidosa的帐号，并在资讯介面写下「最好的朋友与灵魂伴侣，仅此而已」。

这个帐号目前拥有近5万7000名粉丝追踪，两人大方分享在杜拜的泳池戏水、训练以及在温布顿中央球场自拍的照片。

其中一张照片贴文写道：「照片中没有大满贯，但爱可以征服一切。」

西西帕斯近期告诉希腊媒体SDNA，在巴多萨于罗马击败突尼西亚网球女将加博（Ons Jabeur）后，他传讯息向巴多萨祝贺，两人才展开交往。

现年24岁的西西帕斯说：「这是命中注定。我觉得这是我有生以来第一次坠入爱河。我从未想过会发生这种事，这让我对生活有了新的看法。」

西西帕斯今天在温网将迎战曾获2020年美网男单冠军的奥地利好手提姆（Dominic Thiem），巴多萨则将对上美国女将芮丝克-亚米崔吉（Alison Riske-Amritraj）。

© 2023 AFP