NBA选秀状元温班亚马保全 遭控对小甜甜布兰妮动粗

（法新社华盛顿6日电） 今年美国职篮NBA选秀状元温班亚马（Victor Wembanyama）的随行保全人员遭美国流行乐歌手「小甜甜」布兰妮指控打了她的脸。

广告 继续浏览后续

圣安东尼奥马刺球员温班亚马目前人在拉斯维加斯，准备参加7日对上夏洛特黄蜂的比赛，这是他的首场NBA夏季联赛。当温班亚马前往当地一家餐厅时，被球迷与布兰妮（Britney Spears）认出来。

多家媒体提到，布兰妮被温班亚马的保全人员推开，她的丈夫阿斯加利（Sam Asghari）说，保全的动作「暴力」且「失控」。

温班亚马练球后告诉记者，他是在吃完晚餐后数小时才听说布兰妮与这次事件有关。

温班亚马说：「有个人在叫我，但我们先前就和保全人员说好不停下来，因为会有很多人聚集。」

「那个人叫我『先生、先生』，并从后面抓我，我没看到发生什么事，因为我当时直往前走。」

「我不知道保全用了多大力量把她推开，我没有停下来看，我就继续往前走，然后享受了一顿美好的晚餐。」

布兰妮表示，她只是想与温班亚马打个招呼。同时，她也对温班亚马的说法提出质疑。

她在Instagram发文说：「我在下榻饭店大厅认出一名运动员，当时我正要去吃晚餐。之后我到另一家饭店的餐厅又遇到他，于是决定过去祝贺他成功。」

「我拍了他肩膀一下，想让他注意到我。我知道他在声明中提到『我从后面抓住他』，但我只是拍了他肩膀一下。」

「他的保全人员没往后看就反手当众打了我的脸，差点把我打倒，害我的眼镜掉了下来。」

拉斯维加斯警局调查了此事，但未采取任何行动。

警方在声明中说，5日晚上11时左右，拉斯维加斯都会警察局（LVMPD）警员前往拉斯维加斯大道一栋建物调查一起殴打事件，「这起事件已登录在警方报告中，目前未逮捕任何人，也没有发出传票，暂时也不会提供进一步细节」。

阿斯加利在社群媒体上发文说，布兰妮是遭到「袭击」。他写道：「一名失控保全的暴力行为，不应让一名正在崛起的伟大年轻人的成就蒙上阴影。」

阿斯加利还说：「无法想像一名手无寸铁的女粉丝对名人展现出任何形式的兴奋或欣赏，会导致她遭受人身攻击，更别提因为拍了别人肩膀一下而被打脸了。」

© 2023 AFP