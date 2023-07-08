乔科维奇赶在宵禁前击退瓦林卡 莫瑞大战惜败暗示将告别温网

（法新社伦敦7日电） 正迈向职涯第24个大满贯冠军的乔科维奇今天赶在温网宵禁前，以直落3击溃老将瓦林卡晋级第4轮；地主「英国希望」莫瑞则在4小时40分的史诗大战后落败，他暗示自己在全英俱乐部的日子可能已经结束。

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世界排名第2的乔科维奇（Novak Djokovic），今天以6-3、6-1、7-6 (7/5) 战胜38岁的瓦林卡（Stan Wawrinka）；乔科维奇全场未遇破发点，并在球场晚上11点宵禁前15分钟取胜，否则这场比赛将要隔天续战。 今年36岁的乔科维奇表示：「以瓦林卡的年龄来说，他表现非常出色─我们是两个老家伙了。」乔科维奇此役追平山普拉斯（Pete Sampras）在温网31连胜的纪录，他下一战对手将是波兰的胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）。 另一方面，世界排名第1，同时也是美国公开赛冠军的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），也以6-4、7-6 （7/2）、6-3击败排名84的法国选手穆勒（Alexandre Muller）；艾卡拉兹下一战对手将是智利的贾瑞（Nicolas Jarry）。如果艾卡拉兹与乔科维奇一路挺进，两人最终可能在冠军赛中对决。

至于「英国希望」莫瑞（Andy Murray）在苦战5盘后，最后输给世界排名第5的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。穆雷在赛后坦承不知自己是否会重返温网。今年也是36岁的莫瑞，自2017年在温网杀进8强赛后，就没有进过大满贯赛的第二周。

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