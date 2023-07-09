球后斯威雅蒂力克班西琪首度晋级温网8强

（法新社伦敦9日电） 波兰的世界球后斯威雅蒂今天在先失一盘后强力反攻，救下两个赛末点，后来居上以6比7（4比7）、7比6（7比2）和6比3击败瑞士好手班西琪，首度挺进温布顿网球锦标赛8强赛。

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法新社报导，头号种子斯威雅蒂（Iga Swiatek）未失一盘挺进第4轮，但今天在中央球场遭遇14号种子班西琪（Belinda Bencic）面临苦战。曾获奥运冠军的班西琪在首盘表现勇猛，战到抢七局面后很快取得6比1优势，顺利先下一城。

斯威雅蒂频频向教练团队示意求援，还一度拿着笔记本电脑消失场边，似乎是去找寻可行作战计画。但她重回场上后对班西琪的猛烈攻势仍难以招架，在第2盘战到第12局时让对手有两次赛末点机会，看似就要淘汰出局。

不过，斯威雅蒂救下这两个赛末点，使比赛再次进入抢七局面，这次她轻松抢七成功，追成平手。

进入决胜第3盘，4度赢得大满贯赛冠军的斯威雅蒂越打越顺手，第4局破发成功，然后守住发球局，取得4比1领先，随后固守战果，鏖战逾3个小时终于赢得最后胜利，在8强赛将遭遇乌克兰好手丝薇托莉娜（Elina Svitolina）。

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