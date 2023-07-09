NBA季中锦标赛分组出炉 12月9日拉斯维加斯争冠

（法新社拉斯维加斯8日电） 美国职篮NBA今天正式推出季中锦标赛，并公布30支球队的分组。这项定名为NBA杯（NBA Cup）的比赛，预定将于12月9日在拉斯维加斯进行冠军战。

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NBA总裁席佛（Adam Silver）表示，联盟已经针对这个想法讨论了15年，如今才确定赛制将仿照英格兰和西班牙足球杯赛的方式定下。

席佛说：「这对NBA这样全球性的联盟来说，是多完美的机会啊；这是非常适合我们的赛制。」

席佛希望在新的比赛开始前，球迷能保持耐心。

席佛说：「建立一个新的传统，需要一点时间。在整个体育圈，我们都看到有许多新的创举。而现在是举办季中锦标赛的时候了，所以就开始做吧。」

30支球队依前一季的成绩随机抽选分成6组，每组5队。东、西区各有3组。

每支球队要打两场主场赛事、两场客场赛事，会与同组的对手各交手1次。

赛事将从11月3日开始，在每周二和周五进行，但原本的例行赛会照常举行，只有11月7日的美国州长、州议会和市长选举日除外。

6个小组的冠军，以及东、西区除了6个小组冠军外的战绩次佳2支球队，将可打8强赛，赛事时间是12月4日、5日。

晋级的球队将于12月7日在拉斯维加斯打4强赛，获胜者将在两天后争冠。

季中锦标赛冠军球队的每名球员都能获得50万美元奖金。

金州勇士总教练柯尔（Steve Kerr）说：「我很期待。我认为这将增添球员、教练和球迷的兴奋之情，这真的是个好主意。」

季中锦标赛的两个阶段共打67场比赛，其中只有冠军战不列入例行赛战绩、数据计算，其他比赛都是例行赛的一部分。最终每队2023至24年球季，还是会打满82场例行赛。

西区A组有曼菲斯灰熊、凤凰城太阳、洛杉矶湖人、犹他爵士、波特兰拓荒者。

B组有本季拿下总冠军的丹佛金块，和洛杉矶快艇、纽奥良鹈鹕、达拉斯独行侠、休士顿火箭；C组则有沙加缅度国王、勇士、明尼苏达灰狼、奥克拉荷马雷霆、圣安东尼奥马刺。

东区的A组有费城76人、克里夫兰骑士、亚特兰大老鹰、印第安纳溜马、底特律活塞；B组有密尔瓦基公鹿、纽约尼克、迈阿密热火、华盛顿巫师、夏洛特黄蜂。

C组则是波士顿塞尔蒂克、布鲁克林篮网、多伦多暴龙、芝加哥公牛、奥兰多魔术。

© 2023 AFP