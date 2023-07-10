乌克兰女将球场击败战场对手 产女后人生第2开心时刻

（法新社伦敦9日电） 乌克兰选手丝薇托莉娜今天在温布顿网赛中，经过一场2小时46分、充满政治意涵的大战后，击败了白俄罗斯对手艾萨兰卡。她表示这是女儿出生后，一生中「第二个最开心的时刻」。

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未列种子的丝薇托莉娜（Elina Svitolina）今天在温布顿网球锦标赛（Wimbledon）1号球场中，以2-6、6-4、7-6 （11/9）的比分逆转战局，在抢七大战中扳倒第19种子艾萨兰卡（Victoria Azarenka），接着她将在8强赛中对上世界排名第1的波兰好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

丝薇托莉娜为抗议俄罗斯全面入侵乌克兰，一向在赛后不与俄罗斯或白俄罗斯的对手握手，她这场比赛获胜后依旧没有与白俄罗斯的艾萨兰卡握手。白俄罗斯是俄罗斯的重要军事盟友。

嫁给法国男网名将蒙菲尔斯（Gael Monfils）的丝薇托莉娜，去年10月当妈妈之后，今年4月重返巡回赛事。今年28岁的她说：「我认为生下女儿后，这是我一生中第二开心的时刻。」

丝薇托莉娜表示：「当情绪低落时，听到大家为我加油，我几乎快哭了出来。」「我只是想到返乡时，大家看着我，为我欢呼。我知道这对他们来说代表着什么。」

在最近的法国公开赛（French Open）上，丝薇托莉娜和她的乌克兰同胞，赛后都拒绝与俄罗斯和白俄罗斯的对手握手。

© 2023 AFP