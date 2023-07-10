夏季联赛夺27分12篮板 温班亚马展现状元身价

（法新社拉斯维加斯9日电） NBA圣安东尼奥马刺今天在夏季联赛80比85不敌波特兰拓荒者，但阵中选秀状元温班亚马夺下27分12篮板，一扫前场比赛表现低迷的阴霾。

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身高224公分的19岁法国中锋温班亚马（Victor Wembanyama）是继20年前的詹姆斯（LeBron James）后最受瞩目的新秀，但他进入美国职篮NBA的首战表现不佳，让人对他的天赋究竟能否在NBA发挥感到迟疑。

但今天温班亚马在上场不到27分钟的情况下，抓下全场最多的12个篮板，并赏给对手3记麻辣锅，还有1次的抄截。包括三分球4投2中在内，他14次出手命中9球，12次站上罚球线也罚进7球。

温班亚马7日首度亮相表现则不尽理想，打了27分钟仅获9分、8篮板、5阻攻、3抄截，不过他所属的马刺最终以76比68击败夏洛特黄蜂。那场比赛，他在三分线外6投仅1中，一共出手13次只投进2球。

今天对上拓荒者一役，温班亚马看起来对马刺的进攻战术适应了不少，这是他曾提到自己在首战遇到的问题。此外，今天他也有灌篮的演出，并抓下几个进攻篮板。

在比赛剩下1分58秒时，温班亚马砍进一记三分弹，让马刺将比数拉近78为79，但拓荒者随即也回敬一颗三分球把比数拉大，马刺自此没能再缩小颓势。今天赛后，马刺、拓荒者的战绩同为1胜1败。

目前还不确定温班亚马夏季联赛何时会再上场，因为他曾表示自己可能不会在赌城打超过两场比赛。

马刺下场夏季联赛将是11日对上华盛顿巫师的比赛，接下来就是14日对上底特律活塞之战。

马刺8日宣布与74岁总教练暨篮球营运总裁帕波维奇（Gregg Popovich）签下5年合约，这对温班亚马来说是个好消息。

帕波维奇是在美国职业运动执教时间最长的教练，他曾率领马刺拿下5座NBA总冠军，也曾带领美国男篮在东京奥运夺得金牌。

帕波维奇指导长人的经验丰富，马刺过去两名选秀状元罗宾森（David Robinson）和邓肯（Tim Duncan） 都曾在他的麾下打球，他也擅于指导极具天赋的国际球员，「法国」小跑车帕克（Tony Parker） 、「阿根廷刺客」吉诺布里（Manu Ginobili）就是其中最好的例子。

© 2023 AFP