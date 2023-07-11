不喜欢输的感觉 大谷翔平渴望季后赛

（法新社洛杉矶10日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使二刀流球星大谷翔平，今天在明星赛登场前于西雅图对记者说，他不喜欢输球的感觉，只想专心在这个赛季上，竭尽所能地替球队争取胜利。

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现年29岁的大谷，已经连续5个赛季无缘季后赛，他对季后赛的渴望与日俱增。不过天使本季战绩45胜46败，恐将让大谷第6度尝试闯进季后赛的努力成为泡影。

大谷透过翻译表示：「这种感觉一年比一年强烈。输球的感觉太糟糕了。（我想）赢，所以一年比一年更想闯进季后赛。」

大谷明天将在明星赛扛起美国联盟第2棒指定打击，本赛季结束后，他将成为自由球员。

天使目前在美联西区排名第4，在过去10场比赛中输了9场，胜率跌至5成以下。全队自2014年以来即未闯进过季后赛，且自2009年以来就没有在季后赛赢过球。

作为一名右投手，大谷本赛季迄今拿下7胜4败，自责分率3.32，投出132次三振。在打击方面，大谷目前以32支全垒打居大联盟榜首，有71分打点，打击率0.302。

大谷谈到成为自由球员的问题时说：「我现在只想专注于这个赛季，尽我所能，替球队争取胜利。」

美职大联盟球员交易截止日为8月1日，天使可趁大限前交易大谷，换取一批潜力新秀。法新社报导，目前最有兴趣与大谷签订长约的球队包括洛杉矶道奇、纽约洋基和旧金山巨人。

© 2023 AFP