乌克兰女将再演「新妈」惊奇 逼退球后闯温网4强

（法新社伦敦11日电） 未列种子的乌克兰选手丝薇托莉娜今天在温布顿网赛中再度演出「新妈」惊奇，以7比5、6比7（5比7）、6比2力克世界排名第1的波兰好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），闯进女单4强。

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世界排名第76的丝薇托莉娜（Elina Svitolina），去年10月当妈后，今年4月重返巡回赛事，她将在4强赛与捷克好手万卓索娃（Marketa Vondrousova）交手，争取15日的决赛门票。

丝薇托莉娜此次以外卡身分参赛，一路过关斩将，挥落4位曾赢得大满贯赛的好手，先是在首轮轻取美国名将大威廉丝（Venus Williams），然后撂倒美国好手科甯（Sofia Kenin），接着在16强赛扳倒第19种子白俄罗斯对手艾萨兰卡（Victoria Azarenka），今天又在激战将近3个小时后让美国公开赛和法国公开赛现任球后蒙尘。

丝薇托莉娜赛后表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。

「如果你赛前告诉我，我会打进4强，我会说你疯了。」丝薇托莉娜在上个月的法国公开赛也闯进8强。

在另一场也是令人跌破眼镜的女单比赛，世界排名第42的非种子选手万卓索娃以6比4、2以6、6以4击败第4种子美国女将皮古拉（Jessica Pegula），闯进4强。（译者：陈政一）

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