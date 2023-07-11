乔科维奇12度闯温网4强 46度进大满贯4强平纪录

（法新社伦敦11日电） 塞尔维亚名将乔科维奇今天奋战四盘后，以4比6、6比1、6比4、6以3擒服世界排名第7的俄罗斯好手卢布列夫（Andrey Rublev），生涯第12度闯进温布顿网球锦标赛4强。

广告 继续浏览后续

这也是乔科维奇（Novak Djokovic）第46度打进大满贯4强赛，追平已退休瑞士名将费德瑞（Roger Federer）写下的纪录。

乔科维奇正朝第8座温网冠军和第24座大满贯金杯的目标迈进，追平澳洲女子退役名将寇特（Margaret Court）创下的最多大满贯金杯纪录。

36岁的乔科维奇将在4强赛与义大利好手辛纳（Jannik Sinner）交手，争取16日的决赛门票。他自2013年以来从未在温布顿中央球场（Centre Court）输球，包括今天与卢布列夫的比赛。

今天是乔科维奇第400场大满贯比赛，他坚称享受赢球的感觉。

「我喜欢这种感觉。谁都想登上其他球员都想打倒你的高点。」

「每次我上球场，压力从没离开过。」

「他们想要撂倒我，赢得比赛…但这是不会发生的！」

第8种子辛纳今天稍早以6比4、3以6、6以2、6以2力克非种子俄罗斯选手萨菲乌林（Roman Safiullin），生涯首度闯进大满贯4强。（译者：陈政一）

© 2023 AFP