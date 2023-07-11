决赛轮25轰写纪录 小葛雷诺抱回全垒打大赛冠军

（法新社西雅图10日电） MLB蓝鸟一垒手小葛雷诺今天在明星赛全垒打大赛的决赛轮挥出创纪录的25支全垒打，击败有23轰成绩的阿罗萨雷纳拿下冠军。

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美国职棒大联盟MLB明星赛明天将在西雅图水手主场开打，重头戏之一全垒打大赛今天率先登场。

多伦多蓝鸟的「星二代」小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）在决胜轮挥出25支全垒打，技压挥出23轰的阿罗萨雷纳（Randy Arozarena），成为新科明星赛全垒打王。

小葛雷诺的父亲葛雷诺（Vlad Guerrero Sr.）曾于2007年拿下全垒打大赛冠军，如今小葛雷诺也夺冠，成功接下父亲的棒子，成为一代重炮的代名词，父子两人都曾在全垒打大赛夺冠，写下赛史纪录。

2019年的全垒打大赛，小葛雷诺一共轰出91支红不让，是史上在单次全垒打大赛挥出最多轰的纪录，但当年他在次轮挥出创纪录的40轰后，决胜轮气力放尽，以22比23惜败给阿隆索（Pete Alonso），今年他成功调节体能，最后轻松夺冠。

地主球星罗德里格斯（Julio Rodriguez）今天在首轮狂轰41支全垒打，刷新小葛雷诺2019年第2轮缔造的单轮40轰纪录，击败今天挥出21支全垒打、曾两次拿下全垒打大赛冠军的阿隆索晋级。

另外，阿罗萨雷纳以24支全垒打力压击出17轰的贾西亚（Adolis Garcia），挥出26支全垒打的小葛雷诺痛击仅打出11轰的贝兹（Mookie Betts）；罗伯特（Luis Robert Jr.）在时间还剩下不少的情况下，以28轰强压挥出27支全垒打的拉奇曼（Adley Rutschman）。

次轮阿罗萨雷纳挥出35支全垒打力克打出22轰的罗伯特，小葛雷诺则是在还有大把时间的情况下，就以21轰击败打出20支全垒打的罗德里格斯。

罗德里格斯去年在前两轮分别挥出32轰、31轰，是史上第一个能在全垒打大赛不只一轮击出30支以上全垒打的球员，可惜决赛时气力放尽败给华盛顿国民的苏铎（Juan Soto），与全垒打王头衔失之交臂，今年同样于第2轮止步，无法为地主球迷留下冠军。

© 2023 AFP