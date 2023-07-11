洋基、响尾蛇王牌投手 将于MLB明星赛先发

（法新社洛杉矶10日电） 纽约洋基看板球星柯尔与亚利桑那响尾蛇王牌加伦，将于明天在西雅图水手主场进行的MLB明星赛，分别担任美联、国联的先发投手。

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柯尔（Gerrit Cole）与加伦（Zac Gallen）都是首度担任美国职棒大联盟MLB明星赛的先发投手。

美国联盟明星队在最近9次的明星赛击败国家联盟明星队，目前以47胜43败2和在对战上占有些微优势。

32岁的柯尔6度入选明星赛，但仅于2015年他还在匹兹堡海盗时，代表国联明星队打过一次明星赛。

另一方面，27岁的加伦是首度获选参加明星赛，他是继2002年的席林（Curt Schilling）后，响尾蛇再度有投手在明星赛先发。明星赛史中，另一位响尾蛇投手扛下先发重责，那就是2000和2001年的强生（Randy Johnson）。

截至明星赛为止，柯尔战绩9胜2败、防御率2.85，已累积投出123次三振；加伦战绩11胜3败、防御率3.04，他目前并列大联盟胜投王，已三振对手共125次。

柯尔是洋基队史第12位在明星赛担任先发投手的球员，上一位是2001年的克莱门斯（Roger Clemens）。

© 2023 AFP