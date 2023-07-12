加盟迈阿密国际 梅西携家人抵美

（法新社劳德岱堡11日电） 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天抵达美国佛罗里达州，接下来将针对加盟美国职业足球大联盟（MLS）迈阿密国际队（Inter Miami CF）做最后的准备工作。

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从阿根廷电视画面可以看到，一架私人飞机降落在佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）一个紧邻迈阿密国际队主场的小型行政机场后，梅西与家人步下飞机的画面。

这位世界杯冠军预料将签下一份为期两年半、据报年薪达6000万美元（约新台币19亿元）的合约，接着于16日的主场活动在球迷前现身。

梅西在今天播出的阿根廷电视节目Llave a la eternidad上说：「我们对所做的决定感到高兴，已经准备好并期待面对新的挑战与改变。」

他补充：「我的心态与想法都不会改变，无论身在何处，都将尽我所能为自己与新球队拿出最好表现。」

梅西是美国职业足球大联盟迄今名气最大的球星，也是自1975年巴西球王比利（Pele）加盟纽约宇宙队（New York Cosmos）以来，来美国发展最伟大的球员。

美国职业足球大联盟期盼梅西能大幅提升联盟知名度以及Apple TV上的直播订阅数。而梅西可能出场的球赛票价已飞涨。

梅西飞机落地之前，球迷一早就聚集在迈阿密国际队主场DRV PNK体育场。

42岁球迷伊格礼夏斯（Julio Iglesias）表示，当他得知这位阿根廷球星将要来迈阿密时，他成立了球迷团体Messias 305。过去他没有看过美国职业足球大联盟的球赛，但说未来不会错过任何一场迈阿密的比赛。他补充：「对我们而言，梅西的到来代表一切，他所在的地方总有着不可思议的幸福。」（实习编译：吴冠纬）

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