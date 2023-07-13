加博晋温网女单决赛 将对战非种子选手万卓索娃

（法新社伦敦13日电） 突尼西亚网球女将加博今天对上白俄罗斯选手莎芭莲卡取得逆转胜，连续第2年闯进温布顿网球锦标赛女单决赛，15日将与60年来首位闯进温网女单决赛的非种子选手万卓索娃争冠。

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世界排名第6的加博（Ons Jabeur）今天以6比7（5比7）、6比4、6比3取胜，这是28岁的她本届温网第3度上演「让一追二」大逆转。

加博表示：「我为自己感到非常骄傲，因为以前的我今天可能已经输掉比赛、打包回家，但我很开心继续倾全力寻找力量。」

加博今天击败莎芭莲卡（Aryna Sabalenka），也让温网主办单位全英俱乐部（All England Club）提前避免一场可能出现的难堪局面。

假使莎芭莲卡在本届温网封后，将接受威尔斯王妃凯特颁发奖杯，而温网一年前才因俄罗斯入侵乌克兰而全面禁止白俄与俄罗斯选手参赛。白俄是俄罗斯的重要盟邦。

这次温网也是加博生涯第3度闯进大满贯女单决赛，去年她在温网决赛败给哈萨克女网好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），接着又于美网决赛败给波兰籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

加博决赛对手、捷克籍的万卓索娃（Marketa Vondrousova）则是60年来第一个闯进温网女单决赛的非种子选手。她今天稍早以6比3、6比3直落二粉碎乌克兰女将丝薇托莉娜（Elina Svitolina）的封后之梦。

世界排名42的万卓索娃现年24岁，15日将是她继2019年法网亚军之后，生涯第2度闯进大满贯女单决赛。

万卓索娃说：「我不敢相信。我非常开心我进决赛了。伊莉娜（丝薇托莉娜）是斗士，也是个很棒的人。这场比赛很难打。」

万卓索娃去年第2度接受手腕手术，因而缺席多数赛事，如今挺过难关，并拿下决赛门票。

她表示：「我去年6个月没比赛，你永远不会知道自己能不能回到那种水准。…我很开心能回到这里。」

© 2023 AFP