NBA球星詹姆斯：热爱篮球 还未准备退休

（法新社洛杉矶12日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天终结外界对他去留的揣测，詹姆斯说他还未准备退休且保有对篮球的热爱。

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洛杉矶湖人今年5月在NBA西区冠军赛遭丹佛金块击败后，詹姆斯声称自己有「很多事情要思考」，媒体纷传詹姆斯考虑自篮坛退休。

詹姆斯今天在年度体育卓越表现奖（ESPY Award）颁奖典礼中发表谈话，厘清外界对他可能准备退休的疑虑。

詹姆斯在NBA得分超越贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）创下联盟最高纪录，他在获得ESPY年度最佳破纪录奖（best record-breaking performance）后表示：「我不在乎能再多得几分，或我能或不能在球场上做到什么。」

詹姆斯说：「对我而言真正的问题是：我能否以不欺骗比赛的方式继续下去？直到有一天我不能在球场上倾其所有，那一天就是我退休的日子，你们很幸运，今天还不是那一天。」

他还表示：「在我20年NBA生涯及此前多年，我从未以欺骗方式比赛，也不会将此视为理所当然。」

今年12月将满39岁的詹姆斯驳回他想继续留在NBA、未来与其中一名或两名儿子一起打球的建议。他的长子布朗尼（Bronny James）下季将在南加州大学（University of Southern California）打球，并可能在2024/2025年赛季及时进入NBA。

詹姆斯表示，指导儿子们打球，有助保持他对篮球的热情。

他说：「你知道是什么让我每年回到球场上打球吗？那份动力是观看和指导儿子们和他们队友打球。」

© 2023 AFP